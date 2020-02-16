هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية ببغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد
أعلنت مصادر أمنية عراقية أن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد في ساعة مبكرة من صباح أمس.
ولم تتسبب الصواريخ في وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة الخضراء ببغداد، وفقا لما ذكرته المصادر داخل المنطقة شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وأكد التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق أن صواريخا صغيرة ضربت قاعدة عراقية تستضيف قوات من التحالف في المنطقة في وقت مبكر من صباح أمس، وأشار متحدث باسم التحالف في تغريدة: «لا خسائر، والتحقيقات جارية».
على صعيد متصل، أفاد متظاهرون عراقيون أمس بأن مجهولين اختطفوا ناشطا مدنيا في المظاهرات الاحتجاجية في محافظة النجف «180 كم جنوب بغداد».
وأوضح الشهود أن مجهولين خطفوا الناشط المدني علي لقمان الكيشوان في محافظة النجف بعد خروجه من ساحة الصدرين التي تضم مركز اعتصام الحراك الشعبي في المحافظة».
وألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك، وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بأن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليتين أمنيتين في منطقة البغدادي ومنطقة ليلان في محافظة كركوك، أسفرت عن القبض على ثلاثة إرهابيين.
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