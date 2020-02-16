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نائب رئيس الإمارات يلتقي مستشارة ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ دبي

التقى نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترمب، على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 المقام في مدينة جميرا أمس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والروابط الاستراتيجية بين البلدين في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين.

ونوه بجهود الإدارة الأمريكية في مجال دعم المرأة وتمكينها على مختلف المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات من جهود في المجال نفسه، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التعاون في تعظيم إسهام المرأة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالميا.