النازحون في حلب وإدلب تجاوزوا المليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت حاجز المليون شخص، وذلك بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام وروسيا.
ولفت المرصد إلى أن «التصعيد العسكري الأخير الذي أطلقته قوات النظام في إدلب وحلب (منذ منتصف شهر كانون أول/ديسمبر الماضي)، أدى إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق، حيث أجبر نحو مليون وخمسة آلاف مدني على النزوح من منازلهم، في ظل أوضاع كارثية».
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