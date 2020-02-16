القيادة المركزية الأميركية : ضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

أعلنت ​القيادة​ المركزية الأميركية، بأن "فرقاطة تعمل ضمن ​التحالف الدولي​ لأمن وحماية الملاحة البحرية، ضبطت 240 كيلوغراما من الأمفيتامين والهيروين على متن زورق في شمال بحر العرب"، مشيرة إلى ان "الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" والعاملة ضمن التحالف الدولي لحماية الممرات البحرية ضبطت الشحنة والتي تقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون ​دولار​ أميركي"، موضحة ان "عائدات تلك ​المخدرات​ غالباً ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، التي تهدد استقرار وأمن المنطقة".

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