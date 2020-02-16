بومبيو: أميركا ستقوم بما يجب بموضوع حضورها العسكري في إفريقيا

أكّد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستحرص على القيام بما يجب بالشراكة مع حلفائها، في ما يتعلّق بقرار تقليص حضورها العسكري في ​إفريقيا​ ولا سيّما في منطقة الساحل.

ولفت في حديث صحافي في دكار، إلى أنّ "​وزارة الدفاع الأميركية​ بصدد مراجعة عديد القوات العاملة في إفريقيا"، موضحًا "انّني مقتنع بأنّه عند إنهائنا المراجعة، سنتناقش، ليس فقط مع ​السنغال​ بل مع كلّ بلدان المنطقة، في أسباب ما نقوم به والطريقة الّتي نتوخاها، وسنصل إلى نتائج ترضي الجميع".