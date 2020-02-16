بومبيو: أميركا ستقوم بما يجب بموضوع حضورها العسكري في إفريقيا

أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستحرص على القيام بما يجب بالشراكة مع حلفائها، في ما يتعلّق بقرار تقليص حضورها العسكري في إفريقيا ولا سيّما في منطقة الساحل.
ولفت في حديث صحافي في دكار، إلى أنّ "وزارة الدفاع الأميركية بصدد مراجعة عديد القوات العاملة في إفريقيا"، موضحًا "انّني مقتنع بأنّه عند إنهائنا المراجعة، سنتناقش، ليس فقط مع السنغال بل مع كلّ بلدان المنطقة، في أسباب ما نقوم به والطريقة الّتي نتوخاها، وسنصل إلى نتائج ترضي الجميع".
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