الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الإثنين غائم جزئياً الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية وانخفاض ب​درجات الحرارة​، محذرة من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ابتداء من ارتفاع 1400م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى .

أما الثلاثاء، فغائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ورياح ناشطة، يتوقع تساقط أمطار محلية وبعض ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 م اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

أما الأربعاء، فغائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة تتساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1500م خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.