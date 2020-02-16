علق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على إعلان شرطة طيران الشرق الأوسط​، "ال​ميدل ايست​"، الغاء قرار بيع بطاقات السفر بالدولار​، قائلاً: "من قال أنّ صوت الناس لا ينفع...".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن قرار طيران الشرق الأوسط: من قال ان صوت الناس لا ينفع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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