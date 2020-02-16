الضاهر: تستمر حملة التهويل والتخويف من عواقب عدم دفع اليوروبوند

أعتبر النائب ميشال الضاهر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تستمر حملة التهويل والتخويف من عواقب عدم دفع اليوروبوند التي تستحق في ٩ آذار نظراً لضيق الوقت"، مشيراً الى انه "قمت بالتواصل مع اهم مكاتب المحاماة في ​نيويورك​ وقد أكدوا لي انه في حال قمنا بدفع ​الفائدة​ عن الستة اشهر الماضية فذلك يعطينا شهر إضافي حتى ٩ نيسان فلدينا الوقت للتفاوض فليتوقف التهويل".

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