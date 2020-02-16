ركّز السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ على أنّ "هناك حاليًّا حكومة لبنانيّة شُكّلت بعد فترة من الفراغ، وهذا الأمر أساسي كخطوة أولى، لكن فلنكن واضحين إنّها فقط خطوة أولى وهذه الحكومة بحاجة الآن إلى تطوير خطّة لأزمة اقتصاديّة في غاية الخطورة".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "من الواضح أنّ الوقت ينفد والأفعال هي ما يهمّ في هذه المرحلة وليس الكلمات، لذا نحن بحاجة إلى رؤيّة هذه الخطّة الّتي عليها أن تكون شاملة وتفنّد القرارات المتّخذة، ومن المهم أيضًا أن يتيح السياسيّون للحكومة إمكانيّة وضع تلك الخطّة وتنفيذها". وأعلن أنّ "بريطانيا مستعدّة للدعم إنّما بناءً على الأفعال والإصلاحات".
ولفت رامبلنغ إلى أنّ "أي شخص مرتبط بـ"حزب الله" عرضة للملاحقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رامبلنغ: بريطانيا مستعدة للدعم بناء على الإصلاحات وأي شخص مرتبط بحزب الله عرضة للملاحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.