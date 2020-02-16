رامبلنغ: بريطانيا مستعدة للدعم بناء على الإصلاحات وأي شخص مرتبط بحزب الله عرضة للملاحقة

ركّز ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​ على أنّ "هناك حاليًّا حكومة لبنانيّة شُكّلت بعد فترة من الفراغ، وهذا الأمر أساسي كخطوة أولى، لكن فلنكن واضحين إنّها فقط خطوة أولى وهذه ​الحكومة​ بحاجة الآن إلى تطوير خطّة لأزمة اقتصاديّة في غاية الخطورة".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "من الواضح أنّ الوقت ينفد والأفعال هي ما يهمّ في هذه المرحلة وليس الكلمات، لذا نحن بحاجة إلى رؤيّة هذه الخطّة الّتي عليها أن تكون شاملة وتفنّد القرارات المتّخذة، ومن المهم أيضًا أن يتيح السياسيّون للحكومة إمكانيّة وضع تلك الخطّة وتنفيذها". وأعلن أنّ "​بريطانيا​ مستعدّة للدعم إنّما بناءً على الأفعال والإصلاحات".

ولفت رامبلنغ إلى أنّ "أي شخص مرتبط بـ"​حزب الله​" عرضة للملاحقة".