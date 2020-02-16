MTV: إجراءات أمنية مكثفة أمام "فندق فينيسيا" تزامنا مع زيارة لاريجاني

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "هناك إجراءات أمنيّة مكثّفة أمام "فندق فينيسيا"، تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الشروى الإيراني ​علي لاريجاني​ الّذي يصل إلى ​بيروت​ عند الساعة التاسعة تقريبًا من مساء اليوم".

ولفتت إلى أنّ "​السفارة الإيرانية​ لم تحدّد بعد مواعيد زيارات لاريجاني، ولكن من المؤكّد أنّه سيلتقي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بالإضافة إلى قيادات فلسطينيّة، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيًّا في نهاية زيارته غدًا".