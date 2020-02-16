MTV: إجراءات أمنية مكثفة أمام "فندق فينيسيا" تزامنا مع زيارة لاريجاني

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "هناك إجراءات أمنيّة مكثّفة أمام "فندق فينيسيا"، تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الشروى الإيراني علي لاريجاني الّذي يصل إلى بيروت عند الساعة التاسعة تقريبًا من مساء اليوم".
ولفتت إلى أنّ "السفارة الإيرانية لم تحدّد بعد مواعيد زيارات لاريجاني، ولكن من المؤكّد أنّه سيلتقي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بالإضافة إلى قيادات فلسطينيّة، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيًّا في نهاية زيارته غدًا".
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