عبود: نحن بحاجة لمناطق صناعية وصادرات لبنان في 2019 بلغت 3.4 مليار دولار

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ إلى أنّ "من يؤمّن موادًا خام إلى ​لبنان​، يريد أن يتأكّد أنّ أمواله ستعود إليه"، مشدّدًا على "أنّنا في حاجة إلى مناطق صناعيّة في كلّ المناطق اللبنانية، وقد يكون لبنان هو البلد الوحيد في العالم، الّذي يحاول رؤساء البلديات ألّا يقوموا بمناطق صناعيّة".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "صادرات لبنان سنة 2019 بلغت 3 مليار و400 مليون دولار، ونحن اليوم بحاجة إلى دولار واحد من ​الصادرات​. "صار الدولار بزلمي"، مركّزًا على أنّ "قيمة الصادرات قد تصل إلى رقم أكبر من الّذي وصلت إليه عام 2019، لأنّ كلفة إنتاجنا في لبنان انخفضت، لا سيما عندما نبيع بالدولار".

وأكّد عبود "وجوب تأمين تمويل ليكون لبنان مشاركًا بجناح في كلّ المعارض الصناعيّة الدوليّة، من خلال صناعاته الوطنيّة". وبالنسبة إلى عمليّة حماية الإنتاج المحلّي، فأشار إلى "وجوب فرض 50 بالمئة ضريبة جمركية على كل ما يُصنّع في لبنان".