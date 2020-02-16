البزري عن ملف تذاكر السفر: إفتعلوا معركة وهمية ليُحققوا إنتصاراً وهميا

أعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري، تعقيباً على إلغاء قرار بيع تذاكر السفر حصرياً ب​الدولار​ الأميركي في مكاتب ​طيران الشرق الأوسط​ وذلك نتيجة لتدخل رئيس الحكومة، انهم "إفتعلوا معركة وهمية "دونكيشوتية" ليُحققوا إنتصاراً وهمياً يُضاف إلى سجلهم الخاوي، فمن المفترض أن ​الميدل إيست​ هي شركة وطنية تملك معظم أسهمها ​الدولة اللبنانية​ من خلال ​مصرف لبنان​، وتُعيّن ​الحكومة اللبنانية​ مجالس إدارتها، ولديها حصرية شبه كاملة في نقل الركاب من والى ​مطار بيروت الدولي​، مما يفسر إرتفاع سعر تذاكر السفر في لبنان، فاذا كان هذا القرار جدياً وسيوضع قيد التنفيذ، وجُبَ عند إذٍ محاسبة رئيس مجلس ادارة شركة الميدل إيست ومديرها العام وحاكمية مصرف لبنان للتجرؤ على التفكير بإتخاذ مثل هذه الخطوة، ونُحذّر من أن تكون هذه الخطوة المُتراجَع عنها مقدمة لرفع أسعار بطاقات السفر وتحميل المواطن اللبناني أعباء اضافية".

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