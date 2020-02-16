الحسيني: لا يجوز لشركة ترفع علم لبنان التصرف خلاف المصلحة العامة

أكد النائب ​مصطفى الحسيني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا يجوز لشركة ترفع علم ​لبنان​ التصرف خلاف المصلحة العامة". إضغط للمزيد

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