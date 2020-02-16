أعتبر عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "السيد حسن قالها بالفم الملآن ان تسمية ​الحكومة​ بحكومة ​حزب الله​ تضر بالبلاد". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: السيد حسن قالها ان تسمية الحكومة بحكومة حزب الله تضر بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.