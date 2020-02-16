بإمكانيات محدودة.. شابان مغربيان يخترعان يدا اصطناعية تستجيب لأوامر العقل – فيديو

اخترع شابان مغربيان يدا اصطناعية تستجيب لأوامر العقل، معتمدين على إمكانياتهما الذاتية البسيطة.

وحل “اليوم 24”، ضيفا على أحد الشابين، المنحدرين من مدينة الدارالبيضاء، وهو أشرف بنعسرية، الذي كشف للموقع أنهما استوحيا فكرة اختراعهما من موقف عاشاه.

وحكي المخترع الشاب أنه، وصديقه استوحيا فكرة الاختراع، وهما في مطعم، حيث لاحظا رجلا لا يحرك إحدى يديه، ففطنا بعد ذلك إلى أنها مجرد يد اصطناعية تجميلية، وآنذاك، تولدت لديهما فكرة اختراع يد اصطناعية، تستجيب لحركة العضلة المركبة عليها، ولأوامر العقل، عند الرغبة في القيام بشيء من خلالها.