الرئيس الجزائري يمنع المواكب الرسمية ويجبر الوزراء على استعمال الحافلات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن الوزراء والمسؤولين عبر الولايات ممنوعون من الزيارات الميدانية بمواكب رسمية التي اعتبرها عنوانا للتبذير وتعطيل مصالح المواطن.

وقال عبد المجيد تبون، في كلمة خلال افتتاح اجتماع للحكومة لبحث مشاكل التنمية في البلاد، مع الولاّة ورؤساء بلديات كبيرة ومسؤولين محليين “لابد من محاربة التبذير وبالأخص عند الزيارات (..) الزيارات الميدانية لابد أن تكون عنوانا لحل المشاكل وليس للفخفخة”، مضيفا “يمنع دعوة أي شخص من خارج المسؤولين المعنيين بالملف وأن تختصر الزيارة على من يهمهم الأمر فقط”.

وأشار تبّون، إلى أنه خلال التنقل “يجب استعمال حافلات نقل فقط، فمواكب السيارات الرسمية تستهلك الكثير وتتسبب أيضا في عرقلة حركة السير عبر الطرقات”.

ودعا الرئيس الجزائري، “إلى تشجيع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية التي ليست لها أهدافا سياسية لخدمة المواطن وكذا الاعتماد على أشخاص ذوي كفاءة لحل المشاكل وليس على معيار الولاء في شغل المناصب”.