الرجاء يعود بخسارة صغيرة أمام الإسماعيلي المصري في كأس محمد السادس

انهزم فريق الرجاء البيضاوي أمام فريق الإسماعيلي المصري بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي جمعت بينهما بملعب الإسماعلية.
وضيع الرجاء فرصة للتقدم في النتيجة بعدما أتيحت له فرصة مواتية عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة السابعة، لكن الكرة اعتلت العارضة؛ قبل أن تتواصل مجهودات الفريقين في الشوط الأول دون جديد يذكر.
ودخل الإسماعيلي عازما في الشوط الثاني على تسجيل هدف السبق، وهو ما تأتى له من ضربة جزاء، سجلها التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 52، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR).
وحاول الرجاء تعديل النتيجة بعدما خلق مهاجمه الكونغولي بن مالونغو عديد الفرص التي تصدى لها حارس الإسماعيلي محمد مجدي، وكان سدا منيعا لفريقه؛ لتنهي المباراة بخسارة الفريق البيضاوي بهدف نظيف.
يشار إلى أن مباراة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي المصري، ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يوم 15 مارس القادم، لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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