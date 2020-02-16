مدرب هـ. كوكب: تحقيق الصعود سيكون بمثابة إنجاز تاريخي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق الدرجة الأولى، هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، على الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، في الوقت الذي يشهد فيه الدوري منافسة قوية في قمة اللائحة.

ويتصدر هبوعيل كوكب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 46 نقطة، وهو يبتعد بفارق نقطتين عن هبوعيل إكسال صاحب المركز الثاني.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، أدهم هادية، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "حققنا فوزا صعبا في المباراة الأخيرة أمام أبناء زلفة، بحيث لعبنا أمام خصم قوي وعلى ملعب صعب، وبفضل الله تمكنا من حصد النقاط الثلاث".

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وأضاف أن "الفريق ملزم باستمرارية تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية من أجل تعزيز مكانتنا في صدارة اللائحة، علمًا أن فريقنا يستحق التواجد في الصدارة ونحن نهدف للعب من مباراة لأخرى والفوز في كل منها".

وأشار إلى أن "هناك منافسة شديدة في قمة اللائحة، وبدون شك أن فريقنا أثبت أفضليته واستحقاقه للتواجد في قمة اللائحة، وتحقيق الصعود إلى الدرجة الممتازة سيكون بمثابة إنجاز تاريخي وغير مسبوق للفريق".

وختم هادية بالقول إن "جماهير الفريق تدأب على دعمنا من مباراة لأخرى وسط أجواء كرنفالية، ونحن بحاجة لمواصلة دعمهم وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".