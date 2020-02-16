"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية الطيبة.. شعاع منصور مصاروة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" في حلقته الخامسة رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، وحاوره الزميل أنس موسى حول عدة قضايا مرتبطة في الشأن المحلي الطيباوي والقُطري.
كما تنازل الحوار "صفقة القرن" وقضية طرح ضمّ المثلث إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن الرئيس الحالي جرى انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لدورة ثانية.
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