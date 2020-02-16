- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرمي يلتقي رئيس الخارجية الفنلندي والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
التقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم نظيره الفنلندي بيكا هافيستو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن جرى خلال اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء تصعيد مليشيا الحوثي في نهم مؤخرا واستمرار انتهاكها لمبادئ العمل الإنساني وعرقلتها الممنهجة لجهود الإغاثة الإنسانية.
ولفت وزير الخارجية الى عدم احترام الحوثيين لتعهداتهم فيما يتعلق باتفاق استكهولم وافراغ الاتفاق من مضمونه وتحويله الى وقف لإطلاق النار للتصعيد في مناطق أخرى معتبرا أن ذلك يستلزم موقف قويا من المجتمع الدولي.
كما دعا للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بالوصول الى الخزان النفطي العائم صافر لتقييم ما لحقه من أضرار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية محتملة.
وثمن الحضرمي الدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية للمساعدة في تنفيذ اتفاق الرياض وجدد ثقته بقدرة المملكة على تجاوز أي صعوبات يواجهها الاتفاق.
من جانبه أشار الوزير هافيستو الى اهتمام بلاده بالوضع في اليمن وعلى وجه الخصوص البعد الإنساني وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الممكنة للمساهمة في حل الكارثة الإنسانية التي يواجهها اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الحضرمي يلتقي رئيس الخارجية الفنلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.