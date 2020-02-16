الحضرمي يلتقي رئيس الخارجية الفنلندي 

الأحد 16 فبراير 2020

التقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم نظيره الفنلندي بيكا هافيستو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن جرى خلال اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء تصعيد مليشيا الحوثي في نهم مؤخرا واستمرار انتهاكها لمبادئ العمل الإنساني وعرقلتها الممنهجة لجهود الإغاثة الإنسانية.



ولفت وزير الخارجية الى عدم احترام الحوثيين لتعهداتهم فيما يتعلق باتفاق استكهولم وافراغ الاتفاق من مضمونه وتحويله الى وقف لإطلاق النار للتصعيد في مناطق أخرى معتبرا أن ذلك يستلزم موقف قويا من المجتمع الدولي.

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كما دعا للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بالوصول الى الخزان النفطي العائم صافر لتقييم ما لحقه من أضرار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية محتملة.

وثمن الحضرمي الدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية للمساعدة في تنفيذ اتفاق الرياض وجدد ثقته بقدرة المملكة على تجاوز أي صعوبات يواجهها الاتفاق.

من جانبه أشار الوزير هافيستو الى اهتمام بلاده بالوضع في اليمن وعلى وجه الخصوص البعد الإنساني وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الممكنة للمساهمة في حل الكارثة الإنسانية التي يواجهها اليمن.