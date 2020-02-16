اردوغان_مزق_ليبيا.. هاشتاج يفضح تدخلات أردوغان السافرة في القارة السمراء

الأحد 16 فبراير 2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل هاشتاج #اردوغان_مزق_ليبيا رواد والذي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دمر ليبيا عبر تدخلاتهم السافرة في شؤون البلاد لتحقيق غايات سياسية تدعم الارهاب.



وقال الرئيس التركي، بنبرة مهترئة إن روسيا بأنها تدير النزاع الدائر في ليبيا “على أعلى مستوى”، وأنها تدير مقاتلي مجموعة فاغنر غير النظاميين الذين يدعمون اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منتقداً إصرار موسكو على نفي علاقتها بهؤلاء المقاتلين، في حين نفت موسكو صحة اتهامات أردوغان، وسط توتر متصاعد بين البلدين بسبب الملفين الليبي والسوري.

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واضاف أردوغان يوم امس :" حفتر وافق بالبداية (على اتفاق الهدنة) ثم فر هاربا من موسكو"، واعتبر في المقابل أن حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها أنقرة، ومقرها طرابلس، "تبنت موقفا بناء وتصالحيا" خلال المحادثات.

وهدد أردوغان "بتلقين درس" لخليفة حفتر إذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقال الثلاثاء في خطاب أمام نواب حزبه "لن نتردد أبدا في تلقين الانقلابي حفتر الدرس الذي يستحقه إذا واصل هجماته ضد الإدارة المشروعة وضد أشقائنا في ليبيا".