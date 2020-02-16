شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو إلى دفع مسارات التسوية السياسية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، أن دعوة تونس جاءت في كلمة ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، صبري باش طبجي أمام اجتماع لجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين بمونيخ اليوم.
كما دعا الوزير التونسي إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، الذي لايزال يشهد عديد الخروقات، والإسراع بإعادة مسار التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة في إطار حوار ليبي ليبي يضم جميع الأطراف الليبية دون إقصاء.
وتطرق إلى المساعي التي تقوم بها تونس بالتنسيق مع بلدان الجوار من أجل تشريك الأطراف الليبية كافة، في إطلاق عملية التسوية السياسية، والتوصل إلى تنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية.
كما أكد حرص تونس على الانضمام إلى فرق العمل كافة التي سيتم إنشاؤها لاحقًا في إطار متابعة مسار برلين، التي ستشمل المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
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