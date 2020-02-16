شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصًا إثر هجوم مسلح في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الشرطة في ولاية كاتسينا شمال غرب البلاد اليوم، أن مسلحين يستقلون دراجات نارية هاجموا قريتي تساوا ودنكار وأطلقوا النار على المواطنين، مما أدى إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة في المحافظة جامبو عيسى أن أغلبية الضحايا من كبار السن والأطفال لم يتمكنوا من الهروب للنجاة بحياتهم، حيث احترقت منازلهم وسرقت المواد الغذائية، لافتًا النظر إلى أن الشرطة تعمل بالتعاون مع الجيش والقوا القبض على مشتبه به وصادرت تسع دراجات نارية للمسلحين استخدمت في الهجوم.
وقد انتشرت وحدات من الشرطة والجيش لحماية المنطقة والمجتمعات المجاورة، فيما تلاحق عناصر أخرى من الأمن المهاجمين وتمشط الغابات بحثًا عنهم.
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