"الأمة" الجزائري يمنح حكومة جراد الثقة بأغلبية ساحقة

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وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2020/2/16 10:25 م بتوقيت أبوظبي
عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري الجديد
صوت أعضاء مجلس الأمة الجزائري، الأحد، بالموافقة بأغلبية ساحقة على برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.
وقال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة إن 97 عضوا من إجمالي 144 صوتوا بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.
جاءت الموافقة بعد مناقشة دامت يومين، في الجلسة التي ترأسها قوجيل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
كما تأتي الموافقة بعد أيام من المصادقة عليها من جانب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان).
وفي كلمته التي دافع فيها جراد عن حكومته، قال: "إن الحراك الشعبي أجبر النظام السابق على الذهاب ومغادرة الساحة السياسية ولقاء الشعب مع الجيش جعل الجزائر تصل إلى بر الأمان".
وأضاف: "الجزائر الجديدة لا تعني عدم الاعتراف بالأشياء السابقة، هناك مراحل كانت فيها أخطاء لكن في المرحلة الأخيرة كانت هناك انحرافات كادت تهز بالدولة الوطنية".
وأكد الوزير الأول أن "وزراء الحكومة لديهم كفاءة عالية وسمعة تركوا كل نشاطاتهم والتحقوا بالجهاز التنفيذي لإنقاذ بلدهم".
وتضم الحكومة الجزائرية الجديدة 39 وزيراً بينهم 5 سيدات و7 وزراء منتدبين و4 كُتّاب دولة، وأصغر وزير هو ياسين وليد يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث يشغل حقيبة وزير منتدب للمؤسسات الناشئة.
ويعد "جراد" أول أكاديمي يقود الحكومة الجزائرية، رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام بالجزائر، وسبق له تولي مناصب رفيعة بينها مستشار دبلوماسي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي (1992-1994)، وأمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1994-1995) وأمين عام لوزارة الخارجية من 2000 إلى 2003.
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