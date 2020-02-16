أردوغان يهدد بالحرب.. استعراض أخطر من امتطاء حصان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد قديم لرئيس العصابة الإخوانية في تركيا وقد توهّم في نفسه فروسيةً عارضةً أودت به على نحوٍ مما نرى.. صريعا معفرا بالتراب.
"صادات".. واجهة دفاعية لأنشطة أردوغان السرية
أردوغان يعترف بانهيار شعبية حزبه ويصف المستقيلين بـ"الميتين"
يرى كثيرون أن التعبيرات السياسية لهذا المشهد ما زالت مستمرة حتى اليوم، فهذا أردوغان بعد أكثر من عشرة أعوام.. يعيد المشهد نفسه في سلوك سياسي لا يختلف كثيرا عن تجربته مع الحصان.. يمتطي المؤسسة العسكرية التركية ويهدد بها سوريا.
تصريحات أردوغان تأتي فيما نقاطه المنتشرة داخل الأراضي السورية محاصرة تماما، وساقطة عسكريا.
يهدد أردوغان بأكثر مما يستطيع.. يمتطي المؤسسة العسكرية التركية فيزج جنود الجيش "علماني العقيدة" ليقاتل إلى جانب أكثر التنظيمات الإخوانية تعصبا وتطرف، وينذر بإدخال تركيا المنهكة اقتصاديا في حرب غير محسوبة العواقب.
تركيا دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية نحو الأراضي السورية حيث وصلت مؤخرا 50 آلية عسكرية، ما يرفع عدد ها في مناطق خفض التصعيد منذ 2 فبراير الجاري إلى 2025 شاحنة وآلية عسكرية، وفي هذا استعراضٌ أخطر من امتطاء حصان.
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