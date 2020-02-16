العراق يكشف عن قاعدة بيانات لفلول "داعش" بالبلاد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، التابع لوزارة الدفاع، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لفلول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أصبحت مصدرا تستفاد منه الدول الإقليمية.

وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأحد، إن استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية".



وأضاف أن "الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق"، مبيناً أن قاعدة البيانات أصبحت مصدراً تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي.

وشدد على أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ وملاحقة العصابات الإرهابية.

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وأعلن جهاز مكافحة الارهاب ،أمس السبت، مقتل 10 إرهابيين بعملية إنزال جوي في منطقة حمرين.

وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

وأطلق الجيش العراقي في يوليو/تموز 2019 عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وشملت "إرادة النصر" عمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية.