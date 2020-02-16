5 قتلى و8 جرحى في انفجار بتل أبيض السورية

قتل 5 أشخاص وأصيب 8 آخرون، الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة بتل أبيض شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وقال شهود إن سيارة ملغومة انفجرت بمدينة تل أبيض السورية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.



وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية أن السيارة انفجرت قرب مطعم خليل الكايد، وسط تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي.

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كانت قوات مدعومة من تركيا طردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت هذه المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انفجرت سيارة مفخخة فى منطقة الصناعة بالمدينة، ما أسفر عن قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.

وفي وقت سابق الأحد، سيطرت قوات الحكومة السورية على معظم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة حلب محرزا نصرا كبيرا جديدا في الهجوم الذي تدعمه روسيا.

والسبت، شرعت قوات الجيش السوري، في إزالة المتاريس من على الطريق السريع بين دمشق وحلب، بعد سيطرتها عليه بشكل كامل.