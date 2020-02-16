الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط حلب

وسع الجيش السوري سيطرته، الأحد، وقام بتأمين محيط مدينة حلب الشمالي والغربي، فيما تعمل روسيا على وقف إطلاق نار على جبهات حلب وإدلب.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن قوات الحكومة سيطرت على معظم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة حلب محرزا نصرا كبيرا جديدا.

وقال قائد ميداني في صفوف قوات الجيش السوري، فضل عدم الكشف عن هويته: "سيطر الجيش السوري على بلدتي بيانون حيان وتل مصيبين معارة الأرتيق بريف حلب الشمالي الغربي".

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وأضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قوات الجيش سيطرت على مبنى القصر العدلي القديم وساحة النعناعي ومحيط جامع الرسول الأعظم على أطراف حي جمعية الزهراء شمال غرب مدينة حلب.

وأكد القائد الميداني أن "العشرات من مسلحي المعارضة فروا باتجاه مناطق سيطرتهم في ريف حلب الغربي قبل إحكام الطوق على كل المنطقة من جهة بلدتي عنجاة وقبتان الجبل".

وأوضح: "بالسيطرة على تلك البلدات والقرى، أصبحت مدينة حلب إلى حد ما مؤمنة من قذائف المجموعات المسلحة المعارضة (التابعة لتركيا) التي سقط آلاف منها فوق أحياء المدينة".

والسبت، شرعت قوات الجيش السوري، في إزالة المتاريس من على الطريق السريع بين دمشق وحلب، بعد سيطرتها عليه بشكل كامل.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن ذلك يمثل انتصاراً مهماً للقوات السورية؛ إذ إن إعادة فتح الطريق السريع "إم 5" ستعني استرداد أقصر طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام.