تعديل وزاري بالكويت يشمل 4 حقائب بينها النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، مساء الأحد، مرسومًا بإجراء تعديل وزاري يشمل 4 حقائب.

وبحسب المرسوم، يُعيّن الدكتور خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط، فيما يُعيّن براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التعديل الوزاري شمل أيضا تعيين محمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء، وتعيين مريم العقيل وزيرة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

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وأضافت أن أمير الكويت استقبل الوزراء الجديد لأداء القسم الدستوري.

ويعد هذا أول تعديل وزاري للحكومة التي تم الإعلان عنها في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح.

وكان الشيخ صباح خالد الصباح، قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الكويت أمام أمير البلاد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

