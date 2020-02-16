رواندا تخطف أول مباراة نهائية لدوري أبطال أفريقيا من مصر والمغرب

باتت رواندا قريبة من الحصول على شرف استضافة أول نهائي يقام من مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا ليُقام من مباراة واحدة، بعد أن كان يُلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب على مدار السنوات الماضية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفكر في إسناد المباراة النهائية من البطولة الأقوى في القارة السمراء على مستوى الأندية إلى رواندا.

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وكان العديد من التقارير قد أشار في وقت سابق إلى أن مصر والمغرب هما الدولتان الأقرب لاستضافة تلك المباراة التي تُقام في مايو/أيار المقبل.

ووفقا لـ"بي بي سي"، فإن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومستشاره الكاميروني صامويل إيتو، توجها إلى العاصمة الرواندية كيجالي، لاستطلاع رأي بول كاجامي، رئيس رواندا، بشأن استضافة بلاده للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت "بي بي سي" أن أحمد أحمد وصامويل إيتو حرصا على زيارة ملعب أماهورو للتعرف على مدى قدرته على استضافة تلك المباراة.

ويعتبر ملعب أماهورو في العاصمة كيجالي هو أكبر الملاعب في رواندا، إذ تبلغ سعته نحو 30 ألف متفرج، وتُلعب فيه مباريات المنتخب الرواندي، كما تُقام فيه بعض الفعاليات العامة ومباريات الرجبي.

يُذكر أن أندية الأهلي والزمالك المصريين والترجي والنجم الساحلي التونسيين والرجاء والوداد المغربيين ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي تتنافس على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، حيث تلعب في الدور ربع النهائي.