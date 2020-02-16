الجزائر تشارك في اجتماع ميونيخ لمتابعة تطورات أوضاع ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

شارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الأحد، بميونيخ في الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا.



وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم: إن الرئيس عبد المجيد تبّون، كان قد قاد الوفد الجزائري في ذلك المؤتمر الذي عقد في 19 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن عددًا من المشاركين في اجتماع ميونيخ اليوم، ومنهم وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وممثلة الامم المتحدة، قد نوها بمبادرة الجزائر التي أطلقت في اجتماع دول الجوار، الذي استضافته الجزائر في يناير الماضي.

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وبحسب البيان، فقد أجرى بوقادوم على هامش هذا الاجتماع، محادثات مع العديد من المسؤولين سيما السيد ماس، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادابوم غيبرييسوس، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات السلام جون بيار لاكروا.

أضاف البيان أن بوقادوم أجرى، أيضًا، محادثات مع أمين وزارة الدفاع الالمانية توماس سيبرهورن.