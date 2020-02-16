استعدادات يابانية لاستقبال الرئيس الصيني فى طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

اتفقت اليابان والصين على مواصلة الاستعدادات لزيارة الرئيس الصينى شى جينبنج إلى طوكيو المقررة في أبريل المقبل، رغم التكهنات بأن الزيارة قد يتم تأجيلها بسبب جهود بكين لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليوم، أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، أخبر نظيره الصيني وانج يي بأن اليابان تدعم بالكامل جهود بكين لاحتواء الوباء الذي سجل أكثر من 1600 حالة وفاة، وأصاب 68 ألف شخص في الصين وحدها.

وأعرب موتيجي، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بألمانيا، عن تقديره الكبير لتعاون الصين في إجلاء المواطنين اليابانيين وعائلاتهم من مدينة ووهان الصينية، وأماكن أخرى في مقاطعة هوبي.

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وأضاف موتيجي فيما يتعلق بزيارة شي لليابان، إن البلدين يتحملان مسؤولية تعزيز السلام والرخاء في العالم وأنها ستكون فرصة لإظهار التزامهما بالوفاء بهذا الواجب.

من جهته، تقدم وانج بالشكر لنظيره الياباني على إرسال طوكيو إمدادات الطوارئ التي تضمنت كمامات جراحية وبدلات واقية، مؤكدا أنه على الرغم من انتكاس الاقتصاد الصينى فإنه سيكون قادرا على التعافي.

وقال وانج إن الصين حريصة على المضي قدما في الزيارة، لترتقي العلاقات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة إلى آفاق جديدة.

وذكرت مصادر حكومية، أن كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين يانج جيتشي، سيتوجه إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، لتحديد توقيت رحلة الرئيس الصيني إلى طوكيو.