مصر.. السفير الإماراتى: ماراثون زايد الخيرى حدثا إنسانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

قال المهندس جمعة مبارك الجنيبي ، سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ماراثون زايد الخيري ، يعتبر حدثا إنسانيا رياضيا يجسد قيم ومعاني نبيلة لارتباطه باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " مؤسس دولة الاتحاد.



جاء ذلك على هامش تسليم السفير الجنيبى ، الدكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة ، عوائد ماراثون زايد الخيري فى نسخته السادسة ، والذي أقيم بمدينة السويس 27 ديسمبر الماضي ، وتقدر قيمتها ب 5 مليون جنيه مصري مقدمة من الجانب الاماراتي.

وقال السفير جمعة مبارك الجنيبي ، أن الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي يوليه قادة الدولة للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تنبثق من أرض الإمارات يؤكد على ثقافة المساعدة والعون ونهج السلام والعطاء التي تنتهجها الدولة في كافة المجالات والأصعدة.

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وأشار سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية إلى أن الماراثون بفكرته الرائدة وأهدافه السامية وريعه الخيري يؤكد أن الرياضة وسيلة وأداة فاعلة لتحقيق السلام والتقارب والمحبة والوئام بين شعوب العالم ودعم الاحتياجات الإنسانية للمرضى ، وهو يمثل ايضًا رسالة الحب والخير الاماراتية الممتدة لتشمل ربوع العالم اجمع.

حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقد تم تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي أقيم بمدينة السويس لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر.

شارك بالماراثون نحو 30 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات في سباق 8 كيلو متر للأسوياء و2 كيلو متر لذوي الهمم دراجات بجوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه .

من الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ماراثون زايد الخيري أقيمت بمصر عام 2014 ، أقيمت النسخ الثلاث الأولى في محافظة القاهرة والنسخة الرابعة في الأقصر، والنسخة قبل الأخيرة في محافظة الإسماعيلية، ويقام سنوياً خلال شهر ديسمبر تزامناً مع العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.