محلل سياسي: مدينة إسطنبول التركية هي العاصمة للمتطرفين والارهابيين التي تعاني منهم ليبيا  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

طرابلس - الخليج 365

أكد محلل سياسي ليبي، أن مدينة إسطنبول التركية هي العاصمة العالمية للمتطرفين والارهابيين ومافيا الجريمة المنظمة التي تعاني منها الدولة الليبية أشد المعاناة.



واعتبر المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" تابعه "الخليج 365"، أن كثير من الدول تعمل على "إجهاض نضال الجيش الوطني من أجل إنهاء وجود المليشيات الإرهابية والإجرامية مثل روسيا التي بدأت بهدر تضحيات الجيش والإصرار على إهانة ما قدم من تضحيات عبر توجيه الضغوط التي أدت لموافقة الجيش علي الهدنة".

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وأشار عقيل إلي أن كل الدول المعنية تفضل ما تسميه بالحل السياسي في ليبيا رغم ان المشكلة الأساسية في ليبيا ليست مشكلة سياسية، معتبرا ان الحل السياسي سينتج لهم السلطة الهجينة المكونة من (تركيبة) من الإخوان والقاعدة والجهويات المتعادية.

ويري عقيل أن ذلك يعني إنتاج سلطة "تحمل بأمعائها عوامل كره اطرافها لبعضها بعض" وحرص كلا منهم بل واعتزازه بخلافاته مع الأطراف الأخرى المكونة لهذه السلطة الهجينة بل واستعداد كلا منهم الدائم لتطوير هذه الخلافات فور ورود الأوامر الخارجية مثلما يحدث اليوم بلبنان والعراق.

واعتبر عقيل أن هذا الكيان الحكومي المفترض الهجين والمتصارع من داخله هو ما يسمونه بالحل السياسي، وذلك حتى تتمكن بعض الدول المتدخلة في الأزمة من الاعتماد على بعض الاحلاف وأعدائهم في نفس الوقت.