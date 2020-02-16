- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: مدينة إسطنبول التركية هي العاصمة للمتطرفين والارهابيين التي تعاني منهم ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
طرابلس - الخليج 365
أكد محلل سياسي ليبي، أن مدينة إسطنبول التركية هي العاصمة العالمية للمتطرفين والارهابيين ومافيا الجريمة المنظمة التي تعاني منها الدولة الليبية أشد المعاناة.
واعتبر المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" تابعه "الخليج 365"، أن كثير من الدول تعمل على "إجهاض نضال الجيش الوطني من أجل إنهاء وجود المليشيات الإرهابية والإجرامية مثل روسيا التي بدأت بهدر تضحيات الجيش والإصرار على إهانة ما قدم من تضحيات عبر توجيه الضغوط التي أدت لموافقة الجيش علي الهدنة".
وأشار عقيل إلي أن كل الدول المعنية تفضل ما تسميه بالحل السياسي في ليبيا رغم ان المشكلة الأساسية في ليبيا ليست مشكلة سياسية، معتبرا ان الحل السياسي سينتج لهم السلطة الهجينة المكونة من (تركيبة) من الإخوان والقاعدة والجهويات المتعادية.
ويري عقيل أن ذلك يعني إنتاج سلطة "تحمل بأمعائها عوامل كره اطرافها لبعضها بعض" وحرص كلا منهم بل واعتزازه بخلافاته مع الأطراف الأخرى المكونة لهذه السلطة الهجينة بل واستعداد كلا منهم الدائم لتطوير هذه الخلافات فور ورود الأوامر الخارجية مثلما يحدث اليوم بلبنان والعراق.
واعتبر عقيل أن هذا الكيان الحكومي المفترض الهجين والمتصارع من داخله هو ما يسمونه بالحل السياسي، وذلك حتى تتمكن بعض الدول المتدخلة في الأزمة من الاعتماد على بعض الاحلاف وأعدائهم في نفس الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: مدينة إسطنبول التركية هي العاصمة للمتطرفين والارهابيين التي تعاني منهم ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.