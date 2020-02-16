محلل سياسي: كل المبعوثين الدوليين دائما يطرحون أفكار لا تخدم مصالح الشعب الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

طرابلس - الخليج 365

اعتبر محلل سياسي ليبي، أن كل المبعوثين الدوليين دائما يطرحون أفكار لا تخدم مصالح الشعب الليبي وضد إرادته.



وأضاف المحلل الدكتور مصطفى الزائدي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" إن "ما يسمى المجتمع الدولي يريد فقط إدارة الازمة الليبية وليس حلها".

معتبرا أن اتفاق الصخيرات 2015 (أحد نتائجه تشكيل حكومة الوفاق برئاسة السراج) خير دليل علي ذلك".

وأشار إلى أنه رغم وجود مجلس نواب منتخب من الليبيين، لكن المجتمع الدولي تغاضي عن ذلك المجلس وفرض حكومة "يتحكم فيها الإخوان وتخدم مصالح الدول الاستعمارية رغم أن أغلبية الليبيين لم يقبلوا بها ورغم سيطرتها على جزء قليل من ليبيا".

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وتابع المحلل السياسي الليبي: "يحاول المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم من خلال اقتراحات غامضة استمرار الوضع في ليبيا بدعمه للمليشيات وحمايتها وإصراره على بقائها في المشهد".

واعتبر أن نوعية وأعداد المشاركين الذين سيختارهم هو ومستشاريه في المسارات الاقتصادية والسياسية التي نتجت عن مؤتمر برلين "دليل واضح يكشف حقيقة ما يهدف له سلامة ومن وراءه ".

ويرى الزائدي أن تجاوز القوى الأساسية الفاعلة والتي تعكس إرادة أغلبية الليبيين، وهي القوات المسلحة والقبائل يعني فقط عدم رغبة في البحث عن حل حقيقي.

وما تقوم به البعثة الأممية "مجرد عبث سياسي يشكل غطاء دولي لحالة الفوضى وسلطة المليشيات المسلحة"، يضيف الزائدي.

واختتم بالقول إن "الحل بيد الشعب الليبي"، داعيا لدعم الجيش الوطني الليبي في معركته للقضاء على الاٍرهاب وسطوة المليشيات والعبث الأجنبي.