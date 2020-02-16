السعودية تعلن سلامة طلابها القادمين من ووهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، سلامة طلابها العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، وجاءت العينة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.



وذكر المركز الإعلامي بوزارة الصحة السعودية أن الطلاب غادروا الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء جميع الإجراءات الطبية المطلوبة.

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يذكر أن الطلاب العشرة كانوا وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين، بعد صدور توجيه من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإجلائهم من الصين.

ومدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 1523 شخصا في الصين وحدها.