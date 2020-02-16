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السعودية تعلن سلامة طلابها القادمين من ووهان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، سلامة طلابها العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، وجاءت العينة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

وذكر المركز الإعلامي بوزارة الصحة السعودية أن الطلاب غادروا الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء جميع الإجراءات الطبية المطلوبة.

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يذكر أن الطلاب العشرة كانوا وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين، بعد صدور توجيه من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده الأمير بإجلائهم من الصين.

ومدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 1523 شخصا في الصين وحدها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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