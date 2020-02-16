خارجية ألمانيا: نقبل دعوة فرنسا لإجراء حوار استراتيجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إن ألمانيا تقبل دعوة فرنسا لإجراء حوار استراتيجي بشأن قضايا الأمن الأوروبي والدفاع المشترك، معارضا في الوقت ذاته الابتعاد عن الولايات المتحدة.

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وأضاف ماس، في تصريحات له على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن،​ الذي يختتم في وقت لاحق اليوم: يتعين على أوروبا أولًا توضيح كيف يمكنها تلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة، لكنني أعتقد أنه سيكون من الخطأ مقارنة أوروبا بالولايات المتحدة، نحن في تحالف دفاعي مشترك يعمل بشكل جيد في حلف الناتو.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد جدد دعوته في مؤتمر ميونخ لأوروبا بتعزيز سياسة الدفاع المشتركة والاطلاع بشكل أكبر على ردعها النووي، مجددا دعوته إلى ضرورة استقلال أوروبا بصورة أكبر عن الولايات المتحدة.