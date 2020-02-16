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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتى أقيمت في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.
وجاءت أبرز المعلومات عن الفريق الراحل.
- يُعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.
تخرج من الكلية الجوية عام 1956
شغل عدة مناصب من بينها قائدًا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973
قائد معركة المنصورة المعركة الأشهر في تاريخ القوات الجوية
تعتبر معركة المنصورة أطول المعارك الجوية وأكثرها شراسة مع العدو الإسرائيلى
في تسجيل نادر يؤكد:" معركة المنصورة كانت حوالى 53 دقيقة وهى المعركة الأطول فى تاريخ المقاتلات النفاثة"
أسفرت معركة المنصورة عن سقوط 15 طائرة مقاتلة إسرائيلية
تدرج فى المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية فى الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996
اشترك فى جميع الحروب التى خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973
حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة. حسبما نشر موقع "مصراوي".
وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية، للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.
كانت هذه تفاصيل خبر اشترك في جميع حروب مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973.. بعد تقدم السيسى لجنازته.. من هو الفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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