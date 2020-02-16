ترند |استبعاد محمد رمضان من حفل السوبر.. والهضبة يظهر مع الطيار الموقوف داخل الطائرة..وسجادة الوزيرة على معدية الغلابة تثير الجدل..وانهيار الدولار..وأماكن أمطار الساعات القادمة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، انهيار جديد للدولار أمام الجنيه في تعاملات بداية الأسبوع.. وتوقعات بوصوله لـ14 جنيها، واستبعاد محمد رمضان من حفل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات، و’’نمبر وان الأصلي‘‘.. صورة متداولة لعمرو دياب مع الطيار الموقوف من داخل الطائرة.. وهذا هو الفارق بينه وبين محمد رمضان، وتشمل القاهرة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة، وفي زيارتها للقرى الأكثر فقراً.. سجاد ملون للوزيرة على معدية الغلابة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

انهيار جديد للدولار أمام الجنيه في تعاملات بداية الأسبوع.. وتوقعات بوصوله لـ14 جنيها

واصل الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في تعاملات، الأحد 16فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وتراجع الدولار بمقدار 10 قروش، في آخر أسبوع، وسط توقعات باستمرار انخفاضه.

وسجلت العملة الأمريكية، الأحد، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,58 جنيها، وأقل سعر للبيع في التجاري الدولي CIB بـ 15٫69 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٥٨٦٤ جم شراء

١٥٫٧٠٨٤ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٦٥ جم شراء

١٥٫٧٥ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٦٤ جم شراء

١٥٫٧٤ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٦٢ جم شراء

١٥٫٧٢ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٦٢ جم شراء

١٥٫٧٢ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٦٢ جم شراء

١٥٫٧٢ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٦١ جم شراء

١٥٫٧١ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٦١ جم شراء

١٥٫٧١ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٦١ جم شراء

١٥٫٧١ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٦١ جم شراء

١٥٫٧١ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٦ جم شراء

١٥٫٧ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٦ جم شراء

١٥٫٧ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٩ جم شراء

١٥٫٦٩ جم بيع

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

أسباب تراجع الدولار

يأتي تراجع الدولار بسبب زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه، قائلا في تصريحات لـ"مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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استبعاد محمد رمضان من حفل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات

قرر "مجلس أبو ظبي" الشركة الراعية المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلى، والزمالك المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك مساء الخميس المقبل بملعب محمد بن زايد بالإمارات فى نهائى السوبر المصري في مباراة من المتوقع أن تكون في غاية القوة والإثارة نتيجة امتلاك الفريقين كتيبة من ألمع النجوم.

وكانت الشركة المنظمة أعلنت عن الاستعانة بمحمد رمضان لتقديم حفل نهائى السوبر، إلا أن الغضب الجماهيري الكبير ضده على "تويتر" في الفترة الأخيرة بسبب أزمته الشهيرة مع الطيار وتسببه في فصله من عمله، أدى إلى وجود نية قوية لدى الشركة بإلغاء تقديمه للحفل والاستعانة بأي فنان آخر.

حذف الفنان محمد رمضان "البوست" الخاص بإحياء حفل مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل بالإمارات، بعد يومين من نشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أكد خلاله إحياء حفل السوبر المصري، وعاد الفنان المصري ليثير الجدل من جديد بعد أن قام بحذف البوست خلال الساعات الماضية وسط أنباء قوية تشير إلى إلغاء الحفل.

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’’نمبر وان الأصلي‘‘.. صورة متداولة لعمرو دياب مع الطيار الموقوف من داخل الطائرة.. وهذا هو الفارق بينه وبين محمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تذكارية للطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب محمد رمضان، مع الهضبة عمرو دياب و دينا الشربيني في ممر إحدى الطائرات الخاصة.

وقارن رواد السوشيال ميديا، بين صورة محمد رمضان مع الطيار من داخل قمرة الطائرة، والتي تسببت في وقفه عن الخدمة، بسبب رغبة الممثل في الاستعراض، وبين موقف عمرو دياب الذي ألتقطت صورته في الممر و ليست في الكابينة كما فعل رمضان.

وجاءت أحد التعليقات: "ده الفرق بين نمبر وان الأصلي، والتقليد.. فنان بيدور على الاستعراض، وآخر هدفه جبر خواطر الناس بدون مايتسبب في قطع عيشهم".

وتعرض محمد رمضان، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية، على خلفية موقفه الأخير مع الطيار الذي تسبب في إيقافه عن العمل مدى الحياة، وسخريته منه، وتشويه صورته أمام الرأي العام.

تفاصيل الأزمة

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

بعد ذلك قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

أول ظهور للطيار

من جانبه ظهر الطيار الموقوف مدى الحياة في مقطع فيديو، يكشف تفاصيل الواقعة، وعدم اهتمام رمضان بما حدث له.

وأوضح الطيار أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حل بشكل ودي، كذلك تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

رمضان يرد

ورد محمد رمضان، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ما نشره الطيار قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

وتابع: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.

الطيار ينفي ادعاءات رمضان

وتلقى رمضان هجوما حادا، مما دفعه لمسح الفيديو من على صفحته، بعد فترة قصيرة، عقب خروج الطيار أشرف أبو اليسر في فيديو جديد، لينفي ما قاله الفنان بأنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه، تعويضا عن أزمة صورة الكابينة التي أوقفته عن عمله.

رمضان يسخر من إيقاف الطيار

واستمر رمضان في استفزاز المتابعين للقضية، إذ نشر مقطعا جديدا قال فيه وهو يرقد على سرير بمستشفى، فيما يبدو أنه مشهد تمثيلي، إن "الطبيب الذي قام بتصويري تم إيقافه عن العمل مدى الحياة"، في سخرية لواقعة إيقاف الطيار.

جه يكحلها عماها

وفتح المقطع النيران على الفنان، وقال الجمهور: "رمضان جه يكحلها عماها.. السخرية من قطع العيش حرام.. أنت إنسان غير مسئول"، وغيرها من التعليقات الحادة.

ولم يكتف رمضان بذلك، بل استمر في استفزاز الجمهور، ونشر فيديو جديد له، من داخل إحدى الطائرات الخاصة، وظهر خلاله وهو يستعرض الطائرة بشكل استفز جمهوره ومتابعيه، خاصة عقب الأزمة المثارة بينه والطيار.

وظهر في الفيديو "علي" ابن محمد رمضان، وهو يجري ويلعب في الطائرة، وبينما يقوم مصور الفيديو باستعراض الطائرة الفارهة أثناء ذلك.

وبعد تصرفات رمضان الغريبة، ظهرت حالة تعاطف كبيرة من الجمهور مع الطيار أبو اليسر، وانتقل الهجوم على الفنان إلى الإعلام.

بسمة وهبة تهاجم رمضان

من جانبها، انتقدت الإعلامية "بسمة وهبة"، محمد رمضان بسبب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

وقالت "وهبة" خلال تقديم برنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e" : "رمضان عايش في دور عبده موته، وأنه هينزل يقفل الشارع،مشيرة إلى أن "رمضان" لم يتصرف بشكل لائق بالرغم من كونه فنان وقدوة لجمهوره".

وتابعت :"عاوزة أقوله إنت حققت نجاح بس أنت لسة في بداية الطريق، النجاح الحقيقي أنك تستمر من خلال محبة الناس، النجوم الكبار زي عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، كانوا كبار عشان محدش فيهم كان مغرور، بلاش نغمة أنا نمبر وان، راجع نفسك".

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تشمل القاهرة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، الأحد، على السواحل الشمالية وشمال سيناء وأجزاء من محافظات الوجه البحري والقاهرة.

أما يوم الإثنين، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وبالنسبة للثلاثاء، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، على السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وتمتد للداخل على مطروح وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد، توقعت أن يشهد الإثنين، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، ودافئا على جنوب الصعيد والغردقة وحلايب وشلاتين نهارًا، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من البلاد، تصبح غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، والرياح معتدلة، وتسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

موجة سيئة جديدة

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة تستمر حتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

الأحد ذروة الموجة

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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في زيارتها للقرى الأكثر فقراً.. سجاد ملون للوزيرة على معدية الغلابة

شهدت زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تناقضات غريبة حيث أقدم المشرفون على زيارة الوزيرة لعدد من مصانع البويات، فرش معدية بسجاد جديد لمرور الوزيرة عليه خلال زياتها.

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، زيارة تفقدية لعدد من مصانع البويات والدهانات والخزف بقريتي “الفرستق ومحلة اللبن” تلك القرى المنتجة، في حضور النائب سامح حبيب نائب مركز ومدينة بسيون، للوقوف على طبيعة عمل هذه المصانع واحتياجاتها حتى تتمكن من مداومة العمل ورفع جودة منتجاتها.

وخلال الزيارة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن فخرها بما شاهدته من صناعة للبويات والدهانات بهذه الجودة العالية والإمكانات الحديثة، حتى تمكنت من الحصول على شهادة الجودة “أيزو”، واستطاعوا تصدير منتجاتهم التي تتخطي 150 نوع لإفريقيا، كذلك توريد المنتجات لعدد من المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومشروع غرب الشروق، وأثناء زيارة الوزيرة المصانع افترشت معدية بالسجاد حتى تمر مكرم أعلى أحد المصارف.

وزيرة الهجرة توجه الشكر لمايا مرسي وسيدات الغربية خلال جولتها ضمن “مراكب النجاة”

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل خلال تلك الفترة على حصر احتياجات مصانع قرية “الفرستق” والعمل على تلبية تلك الاحتياجات بما يضمن رفع كفاءة الصناعات المختلفة بالقرية والمميزة بصناعتي الخزف والبويات، حيث يبلغ عدد مصانع الخزف 81 مصنع بطاقة 450 عامل، و66 مصنع بويات بطاقة 300 عامل، بجانب مصانع الطوب الأسمنتي وأكياس البلاستيك بطاقة 170 عامل.

ومن جانبه، قال النائب سامح حبيب نائب مركز ومدينة بسيون، إن قريتي “محلة اللبن والفرستق” تمتازان بكثافة العمالة، وتعد مقصدا لشباب القرى المجاورة لما توفرة من فرص عمل متعددة ومختلفة، مضيفا أن توفير احتياجات تلك القرى من بنية تحتية، خصوصًا الطرق المؤدية للقرى وتدريب وتأهيل للشباب سيجعل منها قرى نموذجية.

وزيرة الهجرة تصل الغربية لزيارة القرى المنتجة والأكثر احتياجا ضمن فاعليات “مراكب النجاة”

جاء ذلك في إطار الزيارة الاستكشافية لوزيرة الهجرة إلى قرى محافظة الغربية، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بالمحافظة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet” Egypt”، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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