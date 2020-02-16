النفط الكويتية: بدء عمليات الضخ التجريبية لإمدادات النفط في حقل الوفرة

أعلن وزير ​النفط​ و​الكهرباء​ والماء ​الكويت​ي ​خالد الفاضل​، "بدء عمليات الضخ التجريبية لإمدادات النفط في حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة مع ​السعودية​، ومن المتوقع عودة إنتاج حقل الوفرة إلى المستوى السابق البالغ 140 ألف برميل يوميًا قبل نهاية العام الحالي، على أن يصل إلى 250 ألف برميل في حقل الخفجي".

هذا واتفقت الكويت والسعودية، العام الماضي، على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.