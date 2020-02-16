النشرة: فرحة عارمة تعم أحياء حلب بعد تحرير القرى والبلدات بغرب المدينة

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "فرحةً عارمةً تعمّ أحياء مدينة حلب بعد تحرير وحدات الجيش السوري القرى والبلدات غرب المدينة، وتأمينها من الإرهاب الّذي كان يستهدفها بعشرات القذائف يوميًّا على مدار سنوات".
ولفت إلى أنّ "الجيش السوري أمّن محيط المدينة بالكامل وسيطر على كامل حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون وصالاتها الصناعيّة شمال غربي المدينة، كما بسط سيطرته على ضهرة عبد ربه وصالات الليرمون الصناعية وقرية البليرمون في ريف حلب الشمالي الغربي، بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها".
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