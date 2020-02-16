سلطات تايوان أعلنت أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضيها

أعلن وزير الصحة في ​تايوان​ شين شيه-شونغ، أوّل وفاة على أراضي البلد جراء "​فيروس كورونا​" المستجدّ، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الوباء في ​الصين​ القارية إلى 1665.

وأوضح أنّ "الرجل الّذي تُوفي هو سائق أجرة غير مرخّص له. وكان زبائنه الرئيسيّون أشخاصًا زاروا الصين و​هونغ كونغ​ وماكاو"، مبيّنًا أنّ "السلطات تدرس قائمة زبائن السائق وتاريخ سفرهم، في محاولة لتتبّع المصدر المحتمل للعدوى"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تأكيد انتقال الفيروس إلى أحد أقارب المتوفّى وهو رجل يبلغ 50 عامًا، رغم أنّه لم تظهر عليه أي عوارض".

وأصبح عدد الإصابات المؤكّدة في تايوان 20 حالة.