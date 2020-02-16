وزارة الصحة بالإمارات: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لصيني وحالته مستقرة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​ "تشخيص حالة جديدة مصابة بمرض "​فيروس كورونا​" المستجد المعروف باسم "COVID19" من الجنسية الصينيّة عمره 37 سنة وحالته الصحيّة مستقرّة، وتمّ رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير "​منظمة الصحة العالمية​".

وأوضحت في بيان، أنّ "بهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 9 حالات، والّتي تمّ شفاء 3 حالات منها أُعلن عنها مسبقًا، في حين لايزال هناك 6 حالات تتلّقى الرعاية والمتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبّي عالي المستوى".

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بـ"أنّها تتّخذ الإجراءات اللّازمة كافّة بما فيها التقصّي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازيّة، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحيّة بالدولة، وتعزيز آليّة الترصّد للأمراض من أي جائحات صحيّة بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائيّة".