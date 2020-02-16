خارجية اميركا: سنجلي الأميركيين من السفينة المنكوبة بكورونا في اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية انه "سيتم إجلاء المواطنين الأميركيين وأسرهم من السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد، ومن المقرر توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة".
هذا وتم وضع السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين فور وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شباط الحالي، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى هونغ كونغ بالفيروس.
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