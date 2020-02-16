خارجية اميركا: سنجلي الأميركيين من السفينة المنكوبة بكورونا في اليابان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ انه "سيتم إجلاء المواطنين الأميركيين وأسرهم من ​السفينة​ "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ​اليابان​، والتي تأكد إصابة أكثر من 200 على متنها ب​فيروس كورونا​ الجديد، ومن المقرر توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى ​الولايات المتحدة​".

هذا وتم وضع السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين فور وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شباط الحالي، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى ​هونغ كونغ​ بالفيروس.