الميدل ايست تلغي قرار بيع بطاقات السفر بالدولار فقط

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"، "الميدل ايست"، عن الغاء قرار بيع بطاقات السفر بالدولار فقط، بناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل واسباب هذا القرار توصلاً لايجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة.
وكان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية قد أعلن أن الرئيس العماد ميشال عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية، استناداً الى القوانين المرعية الاجراء.
بدوره، تابع رئيس الحكومة القضية، واستوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت حول حيثيات القرار في هذا الوقت، وأجرى اتصالا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الخصوص.
وطلب دياب من رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، إلغاء قرار تسعير بطاقات السفر بالدولار الأميركي.
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