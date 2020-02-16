قماطي: قدمنا الكثير من التسهيلات وتنازلنا عن كثير من الأمور لتشكيل الحكومة

رأى عضو المجلس السياسي في "​حزب الله​" الوزير السابق ​محمود قماطي​ أن "حزب الله قدم الكثير من التسهيلات اللازمة، وتنازل عن كثير من الأمور، ل​تشكيل الحكومة​، من أجل إعطاء الفرصة الإنقاذية لهذا الوضع، الذي يعشيه لبنان"، آملا للحكومة "التوفيق، وبذل كل الجهد والسعي الممكن، لإخراج لبنان من محنته".

وإذ اعتبر أن ذلك "مهمة ليست سهلة، وهي صعبة جدا جدا جدا"، أكد أن "هذه الحكومة ليست مسؤولة عن هذه الأزمة"، داعيا إلى "إعطائها الفرصة، ومساعدتها ومراقبتها، كي تقوم بمهامها على أكمل وجه".

وخلال احتفال أقامه الحزب في بلدة عنقون في صيدا، دعا ​المجتمع الدولي​ إلى "الإيفاء بوعوده للبنان، التي أطلقها قبل تشكيل هذه الحكومة، على أن يقوم البرنامج الإصلاحي بكف أيدي الفاسدين، والبدء ببرنامج اقتصادي إنتاجي، ووضع خطة إصلاحية كاملة، لاستخراج النفط والغاز وإدارة هذه الأمور بطريقة حكيمة، تعيد لبنان إلى موقعه الصحيح، وليس إلى موقع الفاسد والمفسد".

وعن ​صفقة القرن​، اعتبر "أنها ولدت ميتة، وليست لها صفة رسمية، وهي من طرف واحد، وإنما الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أطلقاها، نتيجة وضعهما الانتخابي المأزوم".