كرامي: تحية لدياب لعمله على إبطال قرار الميدل إيست

وجه رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية إلى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الذي عمل بالسرعة اللازمة على ابطال قرار شركة ​طيران الشرق الأوسط​ لحصر تعاملها مع اللبنانيين ب​الدولار​"، مؤكدا على أن "حماية مصالح اللبنانيين هي أولوية في ​مسيرة​ مواجهة التحديات". إضغط للمزيد

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