الوطني الحر: لتحرك امام مصرف لبنان في الخامسة من بعد ظهر الخميس

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، أنه "بعد حملة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل في مواجهة قرار ​الميدل إيست​ الدفع فقط بالدولار وتحضير إخبار كان سيتقدّم به الى النيابة العامة صباح غد الاثنين، ما أدّى إلى تراجع شركة الطيران الوطنية عن قرارها وهذا إنجاز ينعكس إيجاباً على كل اللبنانيين، سيتابع التيار الوطني الحر تحركاته باتجاه تصحيح السياسات المالية والنقدية المتبعة".

وأوضحت أنه "بعد أن أرسل تكتل لبنان القوي كتاباً الى حاكم ​مصرف لبنان​ للمطالبة بإجراء تحقيق لكشف الحقائق في ملف الاموال المهرّبة الى الخارج واستعادتها، وبعد مطالبة باسيل مصرف لبنان في نهاية 2019 بوجوب كشف الاموال المهربة وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جلسة الثقة الاخيرة، ومع استمرار تهريب الاموال الكبيرة من قبل المحظيين والنافذين مع حرمان اللبنانيين من حقهم في سحب رواتبهم وودائعهم المتواضعة، تدعو لجنة ​مكافحة الفساد​ في التيار الوطني الحر القطاعات المعنية والمتضررة الى تحرك امام مصرف لبنان في الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس 20 شباط 2020 من أجل المطالبة باستعادة هذه الاموال المهربة الى الخارج ووجوب معرفة كامل الحقائق في هذا الملف".

ودعت وسائل الاعلام الى "مواكبته في هذه الحملة لما لها من تأثير على الامن النقدي في مرحلة تتطلب حماية أموال اللبنانيين وعدم التفريط بها أو التعامل معها باستنسابية".

