عطالله: الوطني الحر هو الذي يضع الإصبع في وجه من يتهمه زورا وبهتانا

شدد الوزير السابق ​غسان عطالله​ على أن "​التيار الوطني الحر​ نشأ على فكرة التلاقي مع الآخر والإيمان بالدولة، ولهذا تتم محاربته منذ أواخر الثمانينات من قبل القوى التي تريد التمسك بمنطق الكانتونات والإقطاع"، مؤكدا أن "التيار الوطني الحر هو الذي يضع الإصبع في وجه كل من يتهمه زورا وبهتانا".

وخلال لقاء حواري في مكتب "التيار الوطني الحر" في زحلة، تناول الأوضاع الراهنة سياسيا واقتصاديا، في حضور عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، شرح عطالله ما أنجز في ​وزارة المهجرين​ خلال فترة توليه الوزارة، وتم عرض وثائقي عن الانجازات التي حققها "في مواجهة التقصير والهدر"، آملا "الوصول إلى ما سبق وعملت من أجله وهو اقفال الوزارة مع الانتهاء من كل الملفات".