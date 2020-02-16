أكّد عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب نائب ​ياسين جابر​، أنّ "المطلوب مقاربة جديدة لمعالجة الملف ​الكهرباء​". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "​مؤسسة كهرباء لبنان​" ضعفت للأسف، ولا بدّ أن نغيّر ال​سياسة​ السابقة ونبدأ بسياسة جديدة، أوّلها إعادة دور مؤسسة الكهرباء"، مشدّدًا على أنّ "معالجة ملف الكهرباء هي معالجة لأحد الشرايين الّتي تنزف، وهذا تحدّ كبير أمام ​الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: معالجة ملف الكهرباء هي معالجة لأحد الشرايين التي تنزف وهذا تحدّ أمام الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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